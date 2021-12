Il comandante della Polizia Locale, Campanella rinnova per un anno il mandato di dirigente

Mandato scaduto, mandato rinnovato. Raffaele Campanella torna a essere il Comandante del corpo di Polizia Locale di Giovinazzo. Con un mandato a tempo determinato, questa volta di 12 mesi. Il precedente mandato, era stato stipulato per 6 mesi, era scaduto il 30 novembre. L’amministrazione comunale aveva però espresso la volontà di rinnovare il rapporto di lavoro, previo accordo con il comune di Turi dove Campanella è inquadrato a tempo pieno e indeterminato. Ottenuto il nulla osta il comandante Campanella ritorna a Giovinazzo per un altro anno «salvo revoca anticipata o rinnovo per un periodo complessivo non superiore a tre anni».