Un altro picco di decessi in Puglia, 6 in 24 ore

Sei persone decedute per le complicanze dovute al Covid 19. Questo riporta il bollettino quotidiano della Ragione. Un numero che fa balzare i decessi da inizio pandemia a 6.900. Non solo decessi, ma anche il tasso di positività continua a rimanere sopra l’1 percento. Dato che emerge dai 17.045 test che hanno fatto rilevare altri 187 casi. E’ sempre la provincia di Foggia quella che in questi giorni appare più colpita con i suoi 109 nuovi casi. Sembra andare meglio nelle altre province con quella di Bari che riporta di 23 casi, la Bat 5, la provincia di Brindisi 13, quella di Lecce 32 e il tarantino 3. Per altri due casi la provincia di residenza non è nota. Continua anche a cresce il numero complessivo dei positivi, sono 4.632 (+32 rispetto a ieri), di questi 137 sono ricoverati nei reparti medici degli ospedali pugliesi (-2) e 18 in terapia intensiva (-3). Sono 149 i guariti nelle ultime 24 ore.