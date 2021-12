Una canzone omaggio per i ferrovieri d’Italia

La produzione è tuta giovinazzese. L’autore del brano, «Noi ferrovieri» il titolo, è stata scritta e composta da Enzo Camporeale. Il brano è stato registrato in studio con la collaborazione di Alessandro Grasso, la pubblicazione del videoclip è stata curata da Giuseppe Depergola. Tra professionalità giovinazzesi per un brano che è un omaggio ai ferrovieri, ai ferrotranvieri e agli operatori del settore merci e della logistica di tutta Italia. «È Una canzone identitaria – si legge nel comunicato che accompagna la pubblicazione del brano - che rispecchia la professione del ferroviere, in campo anche durante il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19. Un lavoro essenziale, spesso invisibile, che ha consentito di garantire il diritto alla mobilità di persone e l’approvvigionamento di merci anche durante la fase più dura della pandemia. Un omaggio a tutte le persone del settore ferroviario che hanno lavorato e stanno lavorando per offrire i servizi necessari alla popolazione». Per la sua realizzazione Camporeale, cantante, compositore e pianista presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, ha lavorato per circa un anno. Da ottobre del 2020 fino a questi giorni che hanno visto finalmente la pubblicazione del brano sui canali telematici di cui riportiamo l’indirizzo: https://drive.google.com/file/d/1NiwtCyCkXmZFJ1JUSIkRydQifeUJd4eT/view?usp=sharing