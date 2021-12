Poche le variazioni sul fronte del coronavirus in Puglia

Sono esattamente 4.600 le persone positive al Covid 19 in Puglia. Il numero è stato raggiunto dai 248 nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 19.343 test. Per un tasso che è all’1,28 percento. I nuovi casi registrati sono 58 in provincia di Bari, 34 nella Bat, 28 in provincia di Brindisi, 93 in Capitanata, provincia che negli ultimi giorni sta facendo registrare i numeri più alti del contagio, 25 in provincia di Lecce e 10 in quella di Taranto. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione. Sale di 6 unità il numero dei ricoverati in area medica degli ospedali pugliesi, sono complessivamente 139, mentre rimane fermo a 21 quello dei pazienti in terapia intensiva. Non si registrano decessi. È di 146 il totale dei guariti dal virus nelle ultime ore.