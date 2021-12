Zona Asi di Bari al tutto esaurito. Necessario l’ampliamento

È ormai una pioggia di notizie quelle che riguardano le zone Asi dell’area metropolitana di Bari. Una pioggia alimentata anche dalla possibilità, per le aziende che intendono investire, dai fondi che il PNNR vorrà stanziare per lo sviluppo economico dei territori. Gli ultimi annunci, come fa sapere Repubblica, arrivano dal vice sindaco di Bari Eugenio Di Sciascio che tra l’altro è anche il responsabile perle zone Zes per la Città Metropolitana.

Dopo il Gruppo Bruno che andrà ad insediarsi nell’area della ex Calabresi, arriva la Ovs che si insedierà in un’area residua della zona industriale di Bari, con una attività produttiva che prevede 100 posti di lavoro. Non solo arriva anche la Namex, azienda leader per la gestione nel Mezzogiorno di datacenter e collegamenti interne e cavi sottomarini per l’intero bacino del Mediterraneo. E ci sarebbero ancora 30 imprese che chiedono di insediarsi. Quello che però Di Sciascio lamenta è la mancanza di aree disponibili a Bari. «La zona Asi di Bari è sold out» ha dichiarato dalle pagine di Repubblica. «Bisogna quindi necessariamente ampliarla ma con ragionevolezza e con grande attenzione per l’ambiente – ha detto ancora - Dobbiamo creare lavoro stabile ed è necessario avere capacità di innovazione. E bisogna anche andare in giro con la valigia a vendere il territorio».

Ampliare, ma dove? E qui ritornano le domande che il Comitato per la Salute Pubblica da tempo pone. «Che fine hanno fatto i 15 milioni di euro stanziati, fino al piano triennale delle opere per il 2018-2020, dal Consorzio ASI per dotare di infrastrutture i terreni di Bitonto e Giovinazzo? Perché dal piano 2019-2021 di quei milioni di euro si è persa ogni traccia? Perché sono spariti anche i 7 milioni circa stanziati sempre per l’area Giovinazzo-Bitonto, per la creazione di centri per la formazione professionale o per piattaforme tecnologiche di stoccaggio e trattamento rifiuti industriali? E che fine hanno fatto gli altri 15 milioni destinati sempre alle nuove infrastrutture dal Piano strategico dell’Area metropolitana di Bari?». Domande poste agli amministratori comunali di Giovinazzo che non hanno mai ricevuto risposte.

«Dove eravate quando questi soldi sparivano? – chiede ancora il Comitato - Andavate alle riunioni del Consorzio ASI? E se ci siete andati come avete votato? Sono risposte che dovete ai giovani di Giovinazzo. A chi oggi è costretto ad emigrare per trovare lavoro». L’unica certezza per Giovinazzo è nel tentativo di uscire dal Consorzio Asi, una volontà sconsigliata da più parti non da ultimo dai tecnici progettisti che hanno lavorato al Pug. Tutto questo diventerà argomento di campagna elettorale? «Non azzardatevi a fare campagna elettorale sulla pelle dei giovani – ammonisce il Comitato – Le risposte oggi, non vuote promesse domani».