Al via la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Sono circa 244mila i bambini 5-11 anni che compongono la platea vaccinabile in Puglia. Per loro le somministrazioni cominceranno dal 16 dicembre. E per far questo la Regione in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asl, sta organizzando la campagna vaccinale. La novità è che i bambini potranno vaccinarsi all’interno delle loro scuole. Sono infatti in corso i preparativi per la realizzazione di «comfort zone», luoghi dove i bambini e i loro genitori non saranno sottoposti a eventuali disagi che potrebbero vivere negli hub vaccinali. «La scuola è un luogo familiare per bambini e genitori – ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano – E’ dotata di spazi idonei a gestire in modo adeguato la vaccinazione di massa come quella contro il Covid». Non solo le scuole per le vaccinazioni in età pediatrica. Per i bambini di quella fascia d’età con fragilità gli istituti scolastici affiancheranno i pediatri di famiglia che potranno vaccinare presso i loro studi. Inoltre sarà messa a disposizione tutta la rete dei centri specialistici di cura affinché i piccoli pazienti possano ricevere il vaccino anche in quelle sedi. Tutti i dettagli saranno resi noti attraverso una circolare che arriverà in tutte le scuole del territorio pugliese.