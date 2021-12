Dati in risalita sul fronte del coronavirus

Il Covid 19 in Puglia mostra numeri di nuovo tutti in crescita. A cominciare dai nuovi casi che arrivano a 369, rilevati da 23.322 tamponi somministrati. In questo caso si tratta di un numero più elevato di test effettuati in un giorno, ma che ha prodotto un tasso pari all’1,5 percento. Dato anche questo in risalita. Così come risale il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 133 (+7) e in terapia intensiva con 21 pazienti ricoverati (+1). Complessivamente i pugliesi che mostrano i sintomi del virus sono 4.498 (+143 in un giorno). Nel dettaglio i contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore sono 88 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 61 in provincia di Brindisi, 105 in Capitanata, 50 in provincia di Lecce e 49 in quella di Taranto. Altri 5 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora due decessi. Sul fronte delle guarigioni i pazienti risultati negativi dopo aver contratto il virus sono 224.