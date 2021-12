Le feste natalizie in agriturismo

Secondo Terranostra, l’associazione agrituristica della Coldiretti Puglia, per le festività natalizie si registra il tutto esaurito. Con un trend, rispetto al 2019, e quindi prepandemia, in aumento del 10 percento. Trend mitigato però dal numero ridotto di posti a sedere che le masserie pugliesi potranno offrire, per garantire il giusto distanziamento. Secondo Filippo De Miccolis, presidente di Terranostra Puglia, «la variante “Omicron” e la possibile evoluzione nei contagi in Europa e nel mondo, ha ridotto drasticamente la scelta di passare le vacanze natalizie all’estero, “consigliando” quindi a un turismo più di prossimità». L’agriturismo quindi, con le sue strutture che possono garantire ampi spazi e sicurezza, a cui si accompagna la degustazione del cibo genuino e di qualità. Una formula vincente in tempi di Covid e l’alto numero di prenotazioni lo dimostra.