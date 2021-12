Giovinazzo è molto sopra la media provinciale per percentuale di nuovi casi in una settimana

Nella settimana tra il 22 e il 28 novembre, Giovinazzo secondo il bollettino settimanale della Asl Bari, ha registrato ben 11 contagi. Un numero che ha fatto salire la quota dei casi di Covid 19 a 24, come riportato, sempre la scorsa settimana, dal report del Comune. Portando l’incidenza al 53,6 per 100mila abitanti, ben oltre la media provinciale che invece appare in diminuzione attestandosi al 24,9 per 100mila abitanti, e molto al di sopra del tasso riportato per le città limitrofe. Sul piano delle vaccinazioni invece, Giovinazzo continua a mostrare tutta la sua sensibilità nonostante la quasi totalità della popolazione residente abbia completato con le due dosi il ciclo vaccinale, cresce ancora di qualche decimale la percentuale di chi si è sottoposto alla prima dose. Percentuale che è arrivata al 93 percento, mentre le seconde dosi sono al 91 percento. Grazie ad un ulteriore aumento dei vaccinati nella fascia d’età compresa tra i 12 e i 19 anni.