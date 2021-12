Rimane constante la curva del Covid in Puglia

Scende nuovamente sotto quota 300 il numero dei nuovi casi in Puglia. Ma il tasso di positività rimane stabile. Oggi è all’1,3 percento. Dai 21.632 tamponi somministrati, infatti, sono emersi 291 casi. Sono 72 quelli registrati in provincia di Bari, 5 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi, 93 in quella di Foggia, che continua ad essere la più colpita in questo periodo dal virus, 43 in provincia di Lecce e 69 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 3 decessi nella ultime ore. Continua a scendere la pressione sugli ospedali pugliesi. Nei reparti ordinari sono ricoverati 126 pazienti (-5 rispetto a ieri), i terapia intensiva 20 (-1). Superata abbondantemente quota 269mila le guarigioni, nelle ultime 24 ore se ne contano 183. In totale da inizio pandemia sono 269.100.