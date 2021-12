La zona Asi sarà oggetto di campagna elettorale?

Ancora notizie sulle zone Asi arrivano dalla stampa nazionale. In particolare dal Corriere del Mezzogiorno, secondo cui ci sarebbe la volontà di allargare l’Area di sviluppo industriale verso Bitritto, su un’area di 80 ettari. Ci sarebbe addirittura un Comitato tecnico al lavoro in attesa delle decisioni della Regione. «Che senso ha – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – allargare altrove se ci sono ancora aree da sfruttare? Del nucleo Giovinazzo – Bitonto non ne parla più nessuno? Magari con somma gioia di chi ha provato a far uscire Giovinazzo da quella possibilità di sviluppo? Sono mesi che su quelle aree si addensano interessi forti, visto l’alto numero di imprese che intendono investire attorno a Bari sull’onda dei finanziamenti previsti dal Pnnr e nei piani di sviluppo della Città Metropolitana di Bari». Nelle scorse settimane le notizie di aziende nazionali e internazionali che hanno mostrato interesse per le zone Asi, sono state tante.

Non ultimo il Gruppo Bruno che si sta insediando nell’area delle ex Calabresi con la previsione di dare lavoro a 300 persone. Ma non n segnale è arrivato da Giovinazzo verso l’Asi per, quanto meno valutare la possibilità di insediamento in questo territorio. Questione di infrastrutture da realizzare e dei suoi costi? «A questo proposito – scrive ancora il Comitato – sono mesi che rivolgiamo pubblicamente domande a tal proposito senza mai ricevere risposte». Domande circa i 15 milioni di euro stanziati nel piano triennale della opere 2018 – 2020 dall’Asi proprio per dotare di infrastrutture l’area Giovinazzo – Bitonto. «A partire dal piano 2019 – 2021 – scrive ancora il Comitato – di quelle somme si son perse le tracce. Così come sono spariti i 7 milioni di euro stanziati sempre per la stessa area per la creazione di centri di formazione professionale, di piattaforme tecnologiche di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali. E che fine hanno fatto i 15 milioni di euro destinati dall’Area Metropolitana di Bari con il suo piano strategico?» Domande senza risposta, chissà se sono temi che entreranno nella ormai imminente campagna elettorale.

«È tempo di programmi e proclami elettorali – conclude il Comitato – Tra i nostri amministratori, i nostri rappresentanti nel Consorzio Asi e nella Città Metropolitana, c’è qualcuno che abbia voglia di rispondere alle centinaia di ragazzi in attesa di un impiego e alle loro famiglie? E sull’avvio delle Zone Economiche Speciali e le nomine dei loro dirigenti, siamo anche noi nella Zes come per i comuni vicini? Le nostre imprese godranno dei benefici fiscali, delle possibilità di investimento e di credito?» Vedremo o sentiremo presto se saranno argomenti per i prossimi programmi elettorali. «Non una campagna elettorale a chiacchiere – la chiosa – ma questi fatti. Sono gradite risposte serie e concrete. Astenersi chiacchieroni e perdigiorno».