Il Covid è in crescita in Puglia ma meno che nelle altre regioni d’Italia

Seconda la Fondazione Gimbe, la circolazione del Covid in Puglia cresce, ma meno rispetto al resto d’Italia. Nonostante il numero dei casi che quotidianamente supera quota 300. Sono infatti 305 i casi registrati oggi su 22.688 tamponi somministrati, pari all’1,3 percento dei test. Una percentuale che rimane stabile da diversi giorni indipendentemente dal numero dei nuovi contagi rilevati. È di nuovo la provincia di Foggia a rilevate il numero maggiore di casi, 107, seguita dal quella di Lecce con 76 contagi. Più altalenante la situazione nelle altre province dove la Bat segnala 14 casi, l’area metropolitana di Bari 36, la provincia di Brindisi 32 e quella di Taranto 30. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione. Sono 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Cresce ancora il numero degli attualmente positivi, sono 4.250, mentre diminuisce il numero dei ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi, 131 oggi, 3 in meno rispetto a ieri. Segno che il virus circola, ma con meno effetti gravi su chi ne è colpito, grazie probabilmente all’efficacia dei vaccini. Rimane comunque stabile la situazione nelle terapie intensive. Come ieri sono 21 i ricoverati. Sul fronte delle guarigioni il numero complessivo sfiora ormai quota 269mila. In sole 24 ore a risultare immunizzati sono in 170.