Nessun caso di Covid nelle scuole giovinazzesi

Tra le notizie contrastanti a riguardo dell’andamento del Covid, quella che riguarda la diffusione del virus all’interno della scuole appare più rassicurante. Secondo il bollettino diffuso della Asl Bari, la circolazione del coronavirus tra studenti e personale scolastico appare contenuta. Nella settimana tra il 22 e il 28 novembre i casi di positività sono stati 61, otto in meno rispetto alla settimana precedente. Nella maggioranza dei casi i nuovi contagi si sono verificati tra quella popolazione scolastica che per età non può ancora accedere alla vaccinazione. Casi che sono concentrati tra le scuole primarie e medie. A Giovinazzo, e per la seconda settimana consecutiva, secondo il report della Asl Ba, nella settimana monitorata non si registrano contagi nelle scuole cittadine. Quella casella che riporta 0 rimane di conforto.