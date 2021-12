Covid: Ancora un nuovo picco di contagi in Puglia

Abbondantemente sopra i 300 i nuovi casi di positività registrati oggi in Puglia. 367 per l’esattezza rilevati dai 22.089 tamponi. Per una percentuale che sale all’1,6 percento. Si registrano anche 3 decessi. È la provincia di Bari quella che appare più colpita con 105 casi, seguita da quella di Foggia con 98 casi. Gli altri nuovi contagi sono 13 nella Bat, 54 in provincia di Brindisi, 40 in quella di Lecce e 58 nel tarantino. Riamane pressoché stabile il numero complessivo dei positivi, 4.118 (+2 rispetto a ieri), mentre scende di 2 unità quello dei ricoverati nei reparti di medicina generale (sono 134). Rimane invariato i pazienti ricoverati in terapia intensiva (21). Sul fronte della guarigioni, sono 362 coloro che sono stati dichiarati negativi al Covid nelle ultime 24 ore. Un numero che quasi pareggia i nuovi casi.