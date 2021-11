Un altro rialzo nei numeri del Covid in Puglia

Novembre si chiude con un altro rialzo dei casi di Covid 19. Sono 283 quelli registrati oggi a fronte dei 22.714 tamponi lavorati. Pari all’1,2 percento dei test. Nell’area metropolitana di Bari i casi segnalati sono 49, nella Bat 22, in provincia di Brindisi 28, in quella di Foggia, provincia che aveva raggiunto ieri il maggior picco in Puglia i casi scesi a 50, in provincia di Lecce 64, in quella di Taranto 70. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Anche oggi non si registrano decessi. Sale ancora il numero complessivo dei positivi. Oggi sono 4.116 (+12), mentre scende di una unità il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi (136 attualmente). Sale però a 21 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+1). Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è di 271.