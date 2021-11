Dal primo dicembre al via le prenotazioni per i 18enni

Al via le prenotazioni dal primo dicembre, per la somministrazione delle terza dose di vaccino per la fascia d’età compresa tra i 18 e 39 anni d’età. Anche in questo caso la dose di richiamo potrà essere somministrata almeno 5 mesi dopo la seconda somministrazione a prescindere dal vaccino anticovid usato per il completamento del primo ciclo. Per gli ultra 40enni le prenotazioni sono già aperte. Il portale di riferimento è www.lapugliativaccina.it. Intanto lo scorso fine settimana è stato dedicato principalmente alla somministrazione della dose di richiamo per le persone con fragilità. Questo ha consentito di dare un’accelerata alla campagna vaccinale. Fino a domenica, nella provincia di Bari sono state più di 100mila le terze dosi somministrate su un totale di 2milioni e 80mila persone vaccinabili.