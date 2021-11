Nuovi orari di apertura per il cimitero

Torna a riaprire anche nel pomeriggio il Cimitero di Giovinazzo. Con una ordinanza il sindaco Tommaso Depalma ha reso noto i nuovi orari per le visite ai propri cari, che entreranno in vigore dal 5 dicembre. Con l’ora solare, dal martedì al venerdì i nuovi orari saranno continuativamente dalle 7 alle 17. Dalla domenica al lunedì dalle 7 alle 13. Con l’ora legale cambiano solo gli orari dal martedì al venerdì che diventano dalle 7 alle 18. Tutte le attività, sia necroforiche che manutentive, come dispone l’ordinanza, dovranno svolgersi durante gli orari di apertura del cimitero.