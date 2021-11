Sale a 24 il numero dei giovinazzesi che hanno contratto il coronavirus

A Giovinazzo sale a 24 il numero dei positivi al Covid 19. Il dato è fermo al 24 novembre scorso e segna un più 11 rispetto alla rilevazione del 17 novembre. Con una punta di 6 contagiati proprio il 24 novembre. Ad essere colpite, ad esclusione delle fasce d’età dai 60 anni in su, che appaiono le più al sicuro, sono tutte le altre fasce. A cominciare dai più piccoli, con una concentrazione maggiore tra chi ha tra i 40 e i 59 anni d’età. Per trovare numeri analoghi bisogna tornare indietro al giugno scorso, in piena fase decrescente della terza ondata della pandemia. E con picchi dello stesso livello di contagio quotidiano a maggio scorso. Dall’inizio della crisi sanitaria sono 1315 i giovinazzesi che hanno contratto il virus.