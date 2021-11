Covid: Nella sola provincia di Foggia sono 106 i nuovi casi rilevati

Sono 4.104 i postivi al Covid 19 in Puglia. Nelle ultime 24 ore dai 15.601 tamponi lavorati sono emersi 209 casi positivi. Pari all’1,3 percento dei test. Nella provincia di Bari sono 13, nella Bat 3, nella provincia di Brindisi 10, ben 106 in quella di Foggia, nella provincia di Lecce 66 e nel tarantino 9. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Non si registrano per fortuna decessi. Rimane fermo a 137 il numero dei ricoverati in area medica degli ospedali pugliesi, mentre scende di 2 unità quello dei pazienti in terapia intensiva. Ha superato quota 268mila il numero dei guariti. A essere dichiarati negativi al coronavirus nelle ultime ore sono stati in 128.