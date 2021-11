Supera 4mila il numero dei positivi in Puglia

Come per tutti i fine settimana il numeri del Covid 19 appaiono più addomesticati. Frutto del minor numero di tampini somministrati, sono 19.468 quelli lavorati nelle ultime ore, da cui sono emersi 129 nuovi casi. Per un tasso del contagio che è dello 0,6 percento. I nuovi contagiati sono 45 in provincia di Bari, 17 in provincia di Brindisi, 28 nel foggiano, 25 in provincia di Lecce e 13 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Nonostante i numeri più bassi, il totale degli attualmente positivi sale oltre quota 4mila (+70). Sale a 137 (+1) il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi, mentre rimane invariato (22) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Non si registrano per fortuna decessi. È di 59 il numero dei guariti nelle ultime 24 ore.