La Carmen Martorana Eventi a Dubai per promuovere la moda italiana

Da Giovinazzo a Dubai per promuovere la moda italiana. È il percorso intrapreso dalla Carmen Martorana Eventi che pochi mesi fa è stata nominata esclusivista nazionale della «Vie Fashion Week» e che per la trasferta nel Golfo Persico ha voluto con se gli stilisti selezionati dalla stessa Martorana. Moda, make up, hair stylist, si sono messi in gioco davanti a una nutrita platea di acquirenti e giornalisti dal 17 al 20 novembre, a margine della chiusura dell’edizione speciale di Expo 2020. Con un ospite d’onore: il «Genio dell’arte sulla testa» Giuseppe Fata già vincitore del Golden Lady Awards, che ha fatto sfilare le sue modelle con acconciature ispirate al David di Donatello. Tra le autorità presenti alla manifestazione, il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, i ministri per gli Affari Giovanili e della Cultura, i membri della famiglia reale. Grande la soddisfazione per Carmen Martorana che ha visto il rinnovo del suo mandato e che sta già lavorando per il prossimo evento che si terrà a marzo del prossimo anno.