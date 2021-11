A Giovinazzo arriva Aiace, l’associazione a tutela dei diritti dei cittadini

L’acronimo Aiace sta per «Associazione Italiana Assistenza Consumatore Europeo». Ha aperto una propria sede a Giovinazzo, in piazza Garibaldi 24, affidandone la responsabilità a Ada Maddalena Iessi. «Una giovane e brillante giurista – ha commentato il commissario regionale dell’associazione, Riccardo Di Matteo – che saprà perseguire gli obiettivi di solidarietà sociale propri del sodalizio, e portando avanti le attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini, siano essi consumatori, risparmiatori o semplici utenti, con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale». Aiace è una realtà che va espandendosi, arricchendosi di nuovi strumenti e risorse per essere un importante riferimento sui territori. L’associazione sarà il prossimo 16 dicembre a Montecitorio, dove presenterà «BucApp» una applicazione tecnologica dedicata alla tutela degli utenti della strada.