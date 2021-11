Sono ormai 300 i nuovi casi di Covid in Puglia

Sfiora quota 300 il numero dei nuovi contagi in Puglia. Sono 299 su 20.305 tamponi somministrati, par all’1,4 percento dei test. Numeri in risalita su cui incombe anche il pericolo della nuova variante del virus, quella Sud Africana, già individuata in Europa. Restando in ambito regionale i nuovi casi individuati sono 78 nell’area metropolitana di Bari, 19 nella Bat, 23 in provincia di Brindisi, 74 nel foggiano, 54 in provincia di Lecce e 45 in quella di Taranto. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, ulteriori 3 casi sono ricondotti a persone la cui provincia di residenza non è nota. Sale ancora il numero degli attualmente positivi, sono 3.953 (+68), mentre scende di 3 unità, 136, il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi. Rimane invece fermo a 22 quello dei pazienti in terapia intensiva. Si contano anche 2 decessi. È per fortuna importante il numero delle guarigioni. Se ne contano 229 nelle ultime 24 ore.