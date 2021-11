Risale leggermente la curva del Covid in Puglia

Sono di nuovo in risalita i numeri del Covid 19 in Puglia. Sale il numero dei nuovi positivi, 243 (+10 rispetto a ieri) a fronte di 20.235 tamponi somministrati, pari all’ 1,2 percento. Anche questo dato è in risalita, così come risale il numero degli attualmente positivi. Sono 3.885 (+55). Risale a 22 il numero dei pazienti che hanno contratto il virus ricoverati in terapia intensiva. Scende però quello dei pazienti nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi (-4). I nuovi casi registrati nella regione sono 47 in provincia di Bari, 11 nella Bat, 25 in provincia di Brindisi, 55 nel foggiano, 57 in provincia di Lecce e 42 in quella di Brindisi. Per 5 nuovi casi i contagiati sono residenti fuori regione, per un ulteriore caso la provincia di residenza non è nota. Non si registrano decessi. Sono infine 188 i guariti nelle ultime 24 ore.

Esattamente un anno fa, la situazione pugliese era di 1.436 casi a fronte di 9.612 test con 52 decessi in 24 ore. Decisamente peggio rispetto ad oggi. I vaccini evidentemente stanno facendo la loro parte, ma la circolazione del virus, seppur ridotta, ancora fa temere. Per una possibile recrudescenza se non si applicano le dovute precauzioni.