Covid: Nessun contagio nelle scuole giovinazzesi

La buona notizia e che nella settimana compresa tra il 15 e il 21 novembre non si sono registrati nuovi contagi tra la popolazione scolastica di Giovinazzo. Così riporta la Asl Bari che monitora tutte le scuole della provincia. In quella stessa settimana nell’area metropolitana di Bari, sempre nelle scuole, si sono registrati 69 contagi tra alunni, studenti, e personale scolastico con una lieve flessione rispetto alla settimana precedente. La fetta più rilevante del contagio è registrata tra gli alunni delle scuole primarie e nelle prime classi della scuola secondaria. Tra quella fascia d’età, cioè, che non è ancora ritenuta vaccinabile. Anche questo dato dovrebbe essere superato nei prossimi giorni visto che dovrebbe essere approvata la possibilità di vaccinazione dai 5 anni in su anche se con una dose ridotta del principio attivo del vaccino.