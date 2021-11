Babbo Natale e i suoi elfi è arrivato a Giovinazzo? Se si si sarà certamente fermato dagli Angeli della Vita per aiutarli a realizzare addobbi natalizi. Tutti realizzati con materiali poveri, carta, cartoncino, barattoli e altro, e frutto di un lavoro artigianale sicuramente di pregio. Già da ottobre i ragazzi dell’associazione, i loro famigliari e i loro educatori hanno iniziato il lavoro per essere in tempo con il Natale. Scopo del laboratorio, che ha visto impegnate una decina di persone, è quello dell’inclusione principalmente, ma anche insegnare la manualità agli autistici di cui l’associazione si occupa. Il risultato del loro impegno è tutto nella galleria fotografica che alleghiamo.