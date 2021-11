Migliora leggermente la situazione Covid in Puglia

Ancora un vittima legata alle complicanze del Covid 19, ma il numero degli attualmente positivi appare in regresso rispetto a ieri. Sono complessivamente 3.830 (-80 rispetto a ieri) le persone che in Puglia manifestano i sintomi del coronavirus. Tra questi i 233 casi rilevati nelle ultime 24 ore, dai 23.525 tamponi somministrati. Pari allo 0,9 percento. Dato, anche questo in diminuzione rispetto a ieri. Nel dettaglio in nuovi casi registrati sono 44 nell’area metropolitana di Bari, 21 nella Bat, 38 in provincia di Brindisi, 69 in Capitanata, 36 in provincia di Lecce e 23 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione. Diminuisce di una unità il numero dei ricoverati in area non critica degli ospedali pugliesi, sono 143, mentre sale a 19 quello dei pazienti in terapia intensiva (+1). Sul fronte delle guarigioni si registrano 312 pazienti che hanno superato il contagio.