L’Anpi Giovinazzo domani sera a congresso

La sezione giovinazzese dell’Anpi, l’associazione partigiani d’Italia, dedicata a Angelo Ricapito, medaglia d’oro al valor militare, va a congresso. Lo farà domani alle 18,30 nella sede dello Spi, il sindacato pensionati, in piazza Vittorio Emanuele 20 per rinnovare le cariche direttive e il Comitato di sezione. Oltre agli iscritti, al congresso sono invitati i rappresentanti delle istituzioni cittadine, le forze politiche democratiche, le organizzazioni sindacali e le associazioni giovanili, culturali e ricreative presenti sul territorio giovinazzese. La sede dello Spi sarà anche la nuova sede dell’Anpi Giovinazzo. L’occasione del congresso cittadino sarà anche l’occasione per la sua inaugurazione.