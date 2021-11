Sale ancora il numero dei contagiati giornalieri ma anche quello delle guarigioni

Sale ancora la curva del contagio. Il tasso arriva oggi all’1,2 percento, frutto dei 22.533 tamponi lavorati da cui sono emersi 273 nuovi casi. Nella provincia di Bari i contagi registrati sono 69, nella Bat 13, in provincia di Brindisi 40, in quella di Foggia 45, nel leccese 53 e nel tarantino 52. Altri 3 casi si riferiscono a residenti fuori regione. A far da contraltare al numero dei nuovi casi, c’è oggi quello degli attualmente positivi che scende a 3.910 (-38) e quello dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 144 (-6). Aumenta però do una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva che arriva a 18. Si contano ancora due decessi, mentre torna a essere importante il numero dei guariti in una sola giornata. Sono 309, numero che porta a raggiungere quota 267.198 i guariti da inizio pandemia.