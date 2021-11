Materiale di risulta «abbandonato» sulla costa giovinazzese

Perché, verrebbe da chiedersi. Perché gettare mattonelle e parti di legno, che sembrano essere gambe di qualche tavolo, sulla scogliera e non portarli a smaltire nel centro comunale per la raccolta dei rifiuti? Eppure non c’è nessun ticket da pagare, è gratis. Eppure c’è ancora chi si ostina a smaltire materiali di scarto non solo nelle campagne, dove magari possono agire indisturbati, adesso anche su uno dei tratti più frequentati della costa giovinazzese, i «monaci». La fatica di caricare il materiale da smaltire in macchina è la stessa. E allora perché non usare i luoghi deputati e invece abbandonare dove capita? Succede anche questo, segno la inciviltà è proprio un passo avanti al buon senso.