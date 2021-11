Tornano a salire i casi di Covid in Puglia

È quasi raddoppiata la percentuale dei nuovi casi rispetto a ieri. Risale infatti all’1 percento il dato rilevato dai 22.643 tamponi lavorati, con un numero di nuovi contagi che arriva a 249. I casi riportati oggi sono 38 nell’area metropolitana di Bari, 15 nella Bat, 13 in provincia di Brindisi, 54 in Capitanata, 47 in provincia di Lecce e 83 in quella di Taranto. Altri 2 casi rilevati sono di residenti fuori regione. Risale anche il numero degli attualmente positivi, sono 3.948 (+22), così come risale a 151 il numero dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (+2) mentre è stazionario quello dei pazienti in terapia intensiva, 17. Si contano anche 3 decessi. È di 220 il numero dei guariti.