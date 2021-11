Per la giornata nazionale dell’albero piantumati due oleandri in piazza Vittorio Emanuele

Il Comune di Giovinazzo ha festeggiato la «Giornata Nazionale dell’Albero» con la messa a dimora di due oleandri in piazza Vittorio Emanuele. Nei prossimi giorni, fanno saper dal Comune, nell’ambito del contratto di manutenzione del verde pubblico, attualmente in corso, saranno piantumate altre tipologie di alberi in diverse zone della città. La giornata dell’albero è istituita dal Ministero dell’Ambiente con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani. Non solo alberi quelli che il Comune vorrà mettere a dimora, ma anche piante e fiori, come si legge in un comunicato, «andranno ad abbellire con i loro colori le fioriere sistemate sul percorso della green way».