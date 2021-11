Scende il tasso del contagio e il numero degli attualmente positivi al coronavirus

Dai 15.017 tamponi somministrati sono emersi 86 nuovi casi di Cavid 19. Pari allo 0,57 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 16, nella Bat 1, nella provincia di Brindisi, 11 nel foggiano 19, in provincia di Lecce 37 e in quella di Taranto 5. Si contano due decessi nelle ultime ore in Puglia. Scende leggermente il numero degli attualmente positivi, sono 3.922 (-66). Di questi 149 sono ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi (+4), mentre rimane fermo a 16 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Un piccolo balzo in avanti si registra sul fronte della guarigioni, 150 nelle ultime 24 ore, con il numero complessivo da inizio pandemia che supera le 266mila e 600 unità.