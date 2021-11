Al via le terze dosi di vaccino per gli operatori scolastici

Partono da questa mattina in Puglia i richiami di vaccino anti Covid per gli operatori scolastici. Dopo l’ultima cabina di regia regionale sul piano strategico vaccini improntata a dare una ulteriore spinta alla campagna delle terze dosi, i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, in accordo con gli uffici scolastici provinciali, hanno predisposto un cronoprogramma di somministrazioni della dose cosiddetta “booster” riservata in questa fase al personale docente e non docente che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 6 mesi fa e di età uguale e/o superiore ai 40 anni, in linea con le indicazioni della struttura commissariale del generale Figliuolo.

Nella stessa giornata di oggi via libera alle terze dosi per tutti coloro che sono compresi nella fascia d’età tra i 40 e i 59 anni d’età. Anche in questo caso per la somministrazione della dose “booster” deve essere trascorso un periodo 6 mesi dalla seconda vaccinazione. Dal 29 novembre poi, sarà possibile anche per gli under 40 prenotarsi per ricevere la dose di richiamo del vaccino. «Ci portiamo avanti con le prenotazioni in attesa che la struttura commissariale nazionale autorizzi il sistema regionale al richiamo anche per gli under40» ha dichiarato il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro.