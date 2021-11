Covid: Quasi 4mila gli attualmente positivi in Puglia

Con i 118 nuovi casi di Codiv riportati oggi, il numero degli attualmente positivi in Puglia sale a 3.988. Sui 18.106 tamponi somministrati il tasso del contagio è sceso allo 0,6 percento. È un dato inferiore rispetto a quello della settimana appena trascorsa, ma non deve fare illudine, visto che per ogni fine settimana i contagi appaiono in regresso, complice il minor numero di tamponi lavorati. Per i nuovi casi riportati nelle ultime 24 ore, 34 sono nella provincia di Bari, 4 nella Bat, 8 in provincia di Brindisi, 48 in quella di Foggia, 24 nel leccese e 1 nel tarantino. Un altro caso si riferisce a residente fuori regione. Non si registrano decessi. Scende a 145 il numero dei ricoverati in aree non critiche degli ospedali pugliesi (-8), mentre si ferma a 16 quello dei ricoverati in terapia intensiva. Sono 73 i pazienti sono stati giudicati guariti nelle ultime ore.