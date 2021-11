Poche variazioni nell’andamento del Covid 19 rispetto a ieri

È stazionario il tasso di positività in Puglia. Dai 20.242 tamponi somministrati sono emersi 257 nuovi casi. Pari all’1,2 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 50, nella Bat 15, in provincia di Brindisi 34, in Capitanata 60, in provincia di Lecce 44, in quella di Taranto 57. Un ultimo caso è riferito a un residente fuori regione. Non si registrano decessi per il secondo giorno consecutivo. Ma il numero degli attualmente positivi sfiora le 4mila unità. 3946 per l’esattezza, di cui 153 sono ricoverati in area non critica (+4) e, come ieri, 16 in terapia intensiva. I guariti nelle ultime 24 ore sono 122.