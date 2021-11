Scende leggermente il tasso del contagio in provincia di Bari

Nella settimana scorsa settimana il tasso di positività in provincia di Bari è sceso leggermente. Lo ha affermato Gimbe, la Fondazione che collabora con il Ministero della Salute, riferendosi alla Puglia intera, lo conferma il bollettino settimanale diffuso dalla Regione e riferito alla sola provincia di Bari. Ma non per questo la situazione volge al meglio. Infatti la Regione è considerata a rischio moderato, ma solo per la pressione sugli ospedali che non è a livelli di allarme.

Se questo vale per la Puglia, e la provincia di Bari in particolare, vale anche per Giovinazzo dove nella settimana tra l’8 e il 14 novembre sono stati registrati ancora 3 casi positivi, erano 10 i nuovi casi la settimana precedente. Complessivamente in questo momento sono 18 i cittadini giovinazzesi contagiati dal virus, tra essi anche bambini. Sul fronte dei vaccini la situazione rimane ferma a 92 percento dei vaccinabili che ha ricevuto la prima dose, e il 90 percento che ha completato il ciclo con la seconda somministrazione.

Il bollettino regionale non segnala ancora l’andamento delle terze dosi. Il dato generale per l’area metropolitana di Bari, è di oltre 65 utenti che si sono sottoposti alla somministrazione di richiamo.