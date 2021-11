È ancora in ascesa la curva del contagio in Puglia

Sale ancora il numero dei nuovi casi, 284 oggi, 51 in più rispetto a ieri. Con un incidenza sui 20.720 tamponi che si attesta all’1,3 percento. Non si registrano decessi ma il numero degli attualmente positivi sale a 3.811. I nuovi casi registrati sono 80 nell’area metropolitana di Bari, 28 nella Bat, 18 in provincia di Brindisi, 64 in quella di Foggia, 30 nel leccese e 67 nel tarantino. Sul fronte dei ricoveri, gli ammalati che hanno bisogno di assistenza sono complessivamente 165. Di questi 149 sono ricoverati nei reparti non critici, 3 in meno rispetto a ieri, e 16 in terapia intensiva (+1). In 279, nelle ultime ore, sono stati giudicati guariti dal Covid 19.