Ancora 233 contagiati e 6 decessi, ma nessuna pressione sugli ospedali pugliesi

Scende all’1 percento il tasso di positività in Puglia. Ma si sono registrate altre 6 vittime causate dalle complicazioni legate al Covid 19, per complessivi 6.873 decessi da inizio pandemia. Il bollettino odierno diffuso dalla Regione riporta di 21.285 test effettuati da cui sono emersi 233 nuovi casi. Di questi 49 sono nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 41 in provincia di Brindisi, 34 in Capitanata, 64 in provincia di Lecce e 42 in quella di Taranto. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Complessivamente sono 3.806 i casi attualmente positivi (+22). Un numero che continua a salire a cui fa da contraltare quello dei ricoverati nei reparti non critici degli ospedali pugliesi che per fortuna scende a 152 (-8) e 15 in terapia intensiva (-5). Ha superato quota 266mila il numero dei guariti che in una giornata sono 205. Il dato fondamentale in questo momento è che la Puglia può considerarsi ancora al riparo dal rischio di passare in zona gialla. Il carico negli ospedali è aldi sotto dei livelli critici. Solo un anno fa la pressione sugli ospedali era così elevata da costringere i pugliesi a restrizioni sui loro movimenti e relazioni. Il sistema sanitario sta reggendo, ma, come consigliano le autorità sanitarie, è necessario insistere sulle vaccinazioni, sulle terze dosi particolarmente, per evitare recrudescenze importanti del contagio. Come sta avvenendo in altre regioni d’Italia e soprattutto nei Paesi d’oltralpe.