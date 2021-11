Test salivari nelle scuole sentinella per azzerare la circolazione del Covid

Il report settimanale della Asl Bari lo dice chiaramente: in provincia di Bari, nella settimana tra l’8 e il 14 novembre nelle scuole ci sono stati 82 casi di Covid 19. Di questi 19 hanno riguardato i docenti, 63 gli alunni, e nel grafico pubblicato a supporto, si evince che ben 39 dei contagiati sono bambini che frequentano le suole per l’infanzia e primarie. E che complessivamente sono 63 tra alunni e studenti ad aver contratto il virus. Segno questo che la gran parte dei nuovi contagi, almeno tra la popolazione in età scolare, sono tutti riferibili a persone che non hanno ancora ricevuto le dosi di vaccino, visto che tra gli studenti superiori sono solo 8 i casi conclamati.

La nuova fotografia sulla circolazione del virus la dà il Dipartimento di prevenzione attraverso la propria referente, Sara De Nitto. «I casi positivi in ambito scolastico originano da casi cosiddetti indice che si sviluppano prima in ambito famigliare e lavorativo – spiega la referente – nella maggior parte dei casi la positività si sviluppa in soggetti non vaccinati e, una volta arrivato a scuola, il caso viene subito identificato e isolato con il sistema di contact tracing». Il monitoraggio è frutto di una attività costante e capillare di un gruppo di lavoro dedicato alla sorveglianza del mondo scuole, operativo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, compresi sabato e domenica per limitare o addirittura azzerare la diffusione del contagio. Nelle scuole il rischio moltiplicazione è elevato, per questo lo screening con i tamponi salivari è continuo nelle scuole sentinella e tra i ragazzi tra i 6 e i 12 anni d’età. Una azione questa, che su 4mila tamponi effettuati ha fatto emergere solo 2 casi di positività fermando così in tempi rapidi la circolazione del virus.