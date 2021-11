Accoglienza e integrazione: a Giovinazzo un convegno

«Accoglienza e integrazione». È questo il titolo di un convegno organizzato dall’Osservatorio per la legalità e per la difesa del Bene Comune che si terrà venerdì, 19 novembre presso l’Auditorioum Don Tonino Bello della parrocchia Immacolata. L’incontro, prenderà il via alle 18,30, sarà incentrato sui temi delle migrazioni. «Ero forestiero e mi avete ospitato» è infatti il sottotitolo del convegno a cui parteciperanno Corrado Mandreoli, di ResO People saving People, Edgardo Bisceglia della Caritas Diocesana, Valentina Ancona e Elena Kalaj di Progetto Sai«I care» del comune di Giovinazzo, Chiara D’Oronzo e Silvia Godelli di Refugees Welcome Italia. A moderare sarà Giuseppe Mastropasqua dell’Osservatorio per la legalità e il bene comune. L’accesso all’auditorium sarà consentito previa presentazione del green pass