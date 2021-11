Si raddoppia il numero dei positivi nelle ultime ore

Va ben oltre 300 il numero dei casi positivi al Covid in Puglia. Su 22.116 test i nuovi contagi riportati sono 379. Pari all’1,7 percento, più del doppio rispetto a ieri. Nella sola provincia di Bari i nuovi casi registrati sono 120, nella Bat 37, in provincia di Brindisi 18, in quella di Foggia 44, in provincia di Lecce 59, meò tarantino 89. Altri 3 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri 9 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano anche due decessi nelle ultime 24 ore. Continua a salire il numero complessivo dei positivi al virus, sono 3.784 (+97), di questi 160 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, 6 in meno rispetto al giorno precedente, e 20 in terapia intensiva (-1). Per contro sono 280 i pazienti giudicati guariti dal coronavirus nelle ultime ore.