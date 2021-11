Non ci sono più le nuove scale al cimitero?

Dove sono finite le nuove scale del cimitero? Sembrano quasi tutte scomparse, tranne alcune, le più alte. E qualcuno ricorda la presa di posizione del sindaco Tommaso Depalma con un suo post? Invitava a chiamarlo in caso di lamentele, con toni non proprio appropriati. Succedeva un paio di settimane fa. All’arrivo delle nuove scale, è assai probabile che il sindaco non si sia reso conto della loro funzionalità, ma soprattutto del loro peso. Esorbitante anche per una persona in buona salute, figuriamoci per gli anziani. E questo in molti, rispondendo al suo post, tra l’altro imputava anche qualcuno di non svolgere appieno il proprio dovere, lo avevano fatto notare. Evidentemente, a distanza di qualche giorno, quelle scale così pesanti non si vedono più tra i viali del cimitero. Sono ricomparse, e pure riparate, le vecchie scale, sicuramente più leggere e agevoli da trasportare. E le nuove? Riconsegnate alla ditta che le ha fabbricate? Ne arriveranno delle altre? Costeranno ancora qualcosa? Non lo sappiamo. Perché il primo cittadino, dopo quel post, ha lasciato cadere l’argomento.