Cresce ancora il numero dei positivi a Giovinazzo

Sale ancora il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo. Secondo quanto riportato. Al 10 novembre, ultimo rilevamento, i contagiati in città sono 18. Cinque in più rispetto al rilevamento precedente, ossia il 2 novembre scorso, con una punta di 11 nuovi casi, tutti registrati l’8 novembre. La fascia d’età maggiormente colpita in questi giorni, con 4 casi, è quella compresa tra i 70 e i 79 anni. Ma non mancano nuovi contagi nelle fasce d’età più giovani, anche quelle tra gli 0 e i 19 anni. Al riparto da nuovi contagi sembrano al momento essere gli ultra 80enni. Per ritrovare numeri analoghi di positivi rilevati quotidianamente bisogna tornare indietro ad agosto. A quel tempo la curva del contagio appariva in netta discesa, adesso invece, anche se lentamente è in risalita. Da considerare che l’incidenza del virus sulla popolazione residente, secondo il bollettino settimanale della Asl Bari, a Giovinazzo è superiore alla media provinciale. Un dato che deve far riflettere alla luce anche di circa 1.500 concittadini, sempre secondo il rapporto Asl, che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino.