Vaccini anticovid anche in farmacia

Vaccini anticovid. Le farmacie pugliesi già dalla prossima settimana saranno prone per somministrare le dosi presso le loro sedi. È quanto è emerso dall’incontro tra il Dipartimento per la promozione della Salute della Regione e le associazioni di categoria dei farmacisti e il loro Ordine professionale. Verificato il completamento degli adempimenti organizzativi, l’accordo è stato sottoscritto e approvato dalla Giunta regionale. A somministrare non solo le terze dosi, ma anche le dosi primarie per coloro che non hanno ricevuto nessuna somministrazione, saranno le farmacie pugliesi convenzionate. A Comunicarlo è il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro.