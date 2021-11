Pressoché stabile la situazione Covid in Puglia

Quasi l’1,4 percento. Questo è il rapporto tra tamponi somministrati e nuovi casi riscontrato nelle ultime ore in Puglia. Sui 19.796 test infatti, sono emersi 277 casi positivi. Di questi 55 sono nell’area metropolitana di Bari, 13 nella Bat, 15 in provincia di Brindisi, 46 in quella di Foggia, 63 nel leccese e 86 in provincia di Taranto. Non cresce solo la percentuale dei casi, ma anche quella degli attualmente positivi che raggiunge i 3.787 (+156) e quella dei ricoverati nei reparti di medicina generale degli ospedali pugliesi che arriva a 160 (+1), mentre riamane identico rispetto a ieri, il numero dei pazienti in terapia intensiva, 19. Non si registrano decessi in queste ore. Supera, questa la buona notizia, i 265mila il numero dei guariti,121 in un giorno, per un totale di 265.044 da inizio pandemia.