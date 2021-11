È sempre in crescita il numero dei positivi al Covid in Puglia

I nuovi casi sono 265, rilevati dai 19.628 tamponi lavorati. Con un tasso dell’1,3 percento. Dato questo che è in lieve risalita. Il bollettino quotidiano della Regione riporta di 80 nuovi casi in provincia di Bari, 7 nella Bat, 35 in provincia di Brindisi, 58 in quella di Foggia, 27 nel leccese e 57 in provincia di Taranto. Un altro caso è riferito a un residente fuori regione. Le persone decedute nelle ultime ore sono 3. Continua a salire il numero dei positivi al Covid, 66 in più rispetto a ieri per un totale di 3.631 casi, così come sale ancora i numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, sono 159 (+4), mentre rimane identico quello dei pazienti in terapia intensiva, 19. Sono 126 i guariti della giornata con un numero complessivo che da inizio pandemia sfiora i 265mila.