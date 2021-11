Per la terza settimana consecutiva i numeri del Covid in Italia crescono

I ritmi di crescita non sono vertiginosi come in altri Paesi europei, ma anche in Italia il Covid 19 continua a diffondersi, con un incremento di nuovi contagi che, rispetto alla scorsa settimana, è cresciuto del 37,7 percento. Il dato è fornito dalla Gimbe, la fondazione che lavora a stretto contatto con il Ministero della Salute. Non solo la diffusione del contagio continua, in tutta Italia sono in aumento anche i ricoveri sia nei reparti ordinari (+14 percento), che nelle terapie intensive (+9,4 percento). E questa è la terza settimana, secondo il monitoraggio della Gimbe, che i numeri del contagio aumentano con una media giornaliera che è raddoppiata nel giro di un mese. Ovviamente ci sono differenze tra le regioni, ma in tutte il virus a ripreso a diffondersi. In alcune province poi la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti, il dato soglia per dare il via a restrizioni, è stato superato.

La Puglia mostra un incremento di casi, tra il 3 e il 9 novembre, dello 0,6 percento con una incidenza del contagio pari a 70 casi positivi ogni 100mila abitanti, ben oltre la soglia limite. Reggono però gli ospedali e questo fa sì che la Regione sia ritenuta ancora a rischio moderato. Le percentuali di occupazione dei posti letto, sia nei reparti dedicati ai malati Covid, il 6 percento, che nelle terapie intensive, il 5 percento, rimane per fortuna ben al di sotto dei limiti. Limiti che sono rispettivamente del 15 percento e del 10 percento. Per questo non è previsto, almeno per il momento, un cambio di colore, da bianco a giallo, con le conseguenti restrizioni. Ma il rischio c’è.