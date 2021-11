Ancora 262 casi in Puglia ma un anno fa la diffusione del Covid 19 era assai critica

Diminuisce il numero complessivo dei nuovi casi, oggi se ne contano 262, ma rimane alta la percentuale sui test, l’1,2 percento. A rimanere contagiati nelle ultime ore sono in 64 nella provincia di Bari, 34 nella Bat, 21 in provincia di Brindisi, 39 in Capitanata, 41 in provincia di Lecce e 60 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per un altro caso la provincia di residenza non è nota. Si contano ancora 2 decessi. Torna ben oltre i 3.500 il numero degli attualmente contagiati in Puglia (+68 rispetto a ieri), così come sale il numero dei ricoverati, 155, nei reparti ordinari degli ospedali della regione (+4). Diminuisce invece di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva (19). È di 192 il numero dei guariti nelle ultime 24 ore.



Che il virus in questa quarta ondata trovi maggiori resistenza nella sua diffusione, grazie anche alla campagna vaccinale in corso, trova rispondenza con i dati registrati esattamente un anno fa. L’11 dicembre del 2020 i casi positivi erano 1.332 su 7.913 tamponi somministrati. Con un tasso sui test che sfiorava il 19 percento. Anche il numero dei decessi era piuttosto elevato. In quel giorno se ne registrarono 27. Indubbiamente una situazione assai più critica rispetto a d oggi con le corsie di ospedale in sicuro affanno.