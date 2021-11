Drastico calo dei casi positivi tra alunni e studenti

La campagna vaccinale sta dando i suoi frutti. Soprattutto tra i giovani e giovanissimi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado. Secondo il monitoraggio effettuato dal Dipartimento di prevenzione la diffusione del Covid 19 nelle scuole si è ridotta dell’85 percento rispetto a un anno fa. Da 81 casi registrati dal 2 all’8 novembre del 2020, tra scuola dell’infanzia, primaria, medie e superiori, i casi accertati furono 81. Nello stesso periodo di quest’anno sono ridotti a 12. Il campione di riferimento è quello di Bari città, Capurso, Modugno, Triggiano e Valenzano. La bassa circolazione del virus è confermata anche dagli esiti dei tamponi salivari effettuati nelle «scuole sentinella». Ben 3.465 tamponi somministrati da cui è emerso un solo caso positivo tra gli under 12. A significare, secondo il Dipartimento di prevenzione, dell’efficacia delle vaccinazioni. «I numeri rimarcano ancora una volta l’efficacia della vaccinazione – è il commento del direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce - l’aumento della copertura vaccinale soprattutto nelle fasce di età più giovani, 12-19 anni e tra i docenti, ha ridotto drasticamente la circolazione di Sars-CoV-2 nella comunità scolastica. Sono segnali più che incoraggianti e stanno permettendo quest’anno alle famiglie e ai ragazzi, a differenza dello scorso anno, di seguire la didattica in presenza e in sicurezza. Anche gli esiti dei test salivari fanno finora pensare ad un effetto protettivo nei confronti dei più piccoli generato dalla alta copertura vaccinale della popolazione over 12 in tutta la provincia».